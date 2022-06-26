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В больницу принесли малыша с запиской "Спасите моего сына": Ирина Билык поделилась историей медсестры из Мариуполя

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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26 июня, 15:40
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Украинская певица поделилась драматической историей малыша и медсестры из Мариуполя
Амбасадор музея "Голоса мирных" поделилась историей из Мариуполя
Амбасадор музея "Голоса мирных" поделилась историей из Мариуполя / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Амбассадор Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, народная артистка, певица, композитор и поэтесса Ирина Билык поделилась историей Анны Растягаевой, медсестры детской реанимации Мариуполя.

Во время ужасных обстрелов города Анна и ее дочь две недели жили в больнице. Когда разбомбили роддом, в заведение принесли новорожденных и брошенных детей.

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"Анну особенно поразил маленький мальчик. Очень чистоплотный, где-то 8-9 месяцев. У него не было ничего и никого. Лишь записка "Спасите моего сына", – рассказывает Ирина Билык.

Персонал жил в подвале больницы с семьями, со своими и брошенными детьми. Из-за бомбежек они долго не выходили из убежища. Анна вспоминает, что очень хотелось хлеба... Но самое сильное потрясение она пережила, когда во время очередного авиаудара прикрыла собой дочь, а та закричала: "Я не хочу умирать! Мне всего 14 лет!"

Анна верит, что мы победим. Когда война закончится, она вернется в Мариуполь и обязательно пойдет на море. Ее полная история – по ссылке.

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История Анны вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это уникальный, самый масштабный в мире онлайн-музей, собирающий истории мирных жителей Украины, ставших свидетелями или жертвами войны. Архив Музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст.

"Мне очень близки человеческие истории и я хочу, чтобы каждая из них была услышана", – обратилась к соотечественникам амбассадор Музея Ирина Билык, призывая делиться собственными историями о войне. Каждая история важна!

Рассказать свою историю можно несколькими способами:

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  • напишите ее на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;
  • посетите портал Музея и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;
  • обратитесь на бесплатную горячую линию 0(800) 509 001.

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