В больницу принесли малыша с запиской "Спасите моего сына": Ирина Билык поделилась историей медсестры из Мариуполя

Амбассадор Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, народная артистка, певица, композитор и поэтесса Ирина Билык поделилась историей Анны Растягаевой, медсестры детской реанимации Мариуполя.
Во время ужасных обстрелов города Анна и ее дочь две недели жили в больнице. Когда разбомбили роддом, в заведение принесли новорожденных и брошенных детей.
"Анну особенно поразил маленький мальчик. Очень чистоплотный, где-то 8-9 месяцев. У него не было ничего и никого. Лишь записка "Спасите моего сына", – рассказывает Ирина Билык.
Ракетный удар по Киеву
Персонал жил в подвале больницы с семьями, со своими и брошенными детьми. Из-за бомбежек они долго не выходили из убежища. Анна вспоминает, что очень хотелось хлеба... Но самое сильное потрясение она пережила, когда во время очередного авиаудара прикрыла собой дочь, а та закричала: "Я не хочу умирать! Мне всего 14 лет!"
Анна верит, что мы победим. Когда война закончится, она вернется в Мариуполь и обязательно пойдет на море. Ее полная история – по ссылке.
История Анны вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это уникальный, самый масштабный в мире онлайн-музей, собирающий истории мирных жителей Украины, ставших свидетелями или жертвами войны. Архив Музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст.
"Мне очень близки человеческие истории и я хочу, чтобы каждая из них была услышана", – обратилась к соотечественникам амбассадор Музея Ирина Билык, призывая делиться собственными историями о войне. Каждая история важна!
Рассказать свою историю можно несколькими способами:
- напишите ее на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;
- посетите портал Музея и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;
- обратитесь на бесплатную горячую линию 0(800) 509 001.