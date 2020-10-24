Українська
$ 28,27
33,41
  1. Последние новости Украины

В Борисполе пытались подкупить избирателей: за голос платили 500 грн (фото)

24 октября, 16:47

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Мужчина предлагал проголосовать за «нужного» кандидата

Полиция установила злоумышленника, который в городе Борисполь (Киевская область) организовал сеть подкупа избирателей.

Реклама

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как сообщают правоохранители, 27-летний мужчина привлек к своей преступной деятельности других лиц, помогавших в получении личных данных местных жителей, которые за денежное вознаграждение в день выборов пообещали проголосовать за определенного кандидата. Один голос "стоил" 500 грн.

По месту жительства мужчины и в его автомобиле полиция во время обыска обнаружила и изъяла деньги, заметки, блокноты с фамилиями лиц, которые должны были проголосовать в пользу одного из кандидатов, листовки политической партии, инструкции для голосования и другие вещественные доказательства.

В тренде
В Украине "день тишины" перед выборами

По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Напомним, в Украине 24 октября "день тишины" перед местными выборами 2020. За предвыборный период в полицию поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.А жительнице Херсона сообщили о подозрении через подкуп избирателей и махинации с регистрацией избирательных адресов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

деньги Борисполь полиция подкуп подкуп избирателей выборы 2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В
В "красную зону" попали еще три областных центра Украины: новая карта карантинаУкраина
Уже садился за руль пьяным: появились новые подробности смертельного ДТП в Харькове
Уже садился за руль пьяным: появились новые подробности смертельного ДТП в ХарьковеХарьков
Эксклюзивное видео
Эксклюзивное видео "Сегодня": что на самом деле добавляют в пельмениДругие новости
Затолкали в машину и отвезли в лесополосу: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком убийстве
Затолкали в машину и отвезли в лесополосу: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком убийствеДнепр
Россия устроила боевикам большую проверку в
Россия устроила боевикам большую проверку в "Л/ДНР"Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять