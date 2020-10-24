В Борисполе пытались подкупить избирателей: за голос платили 500 грн (фото)

Полиция установила злоумышленника, который в городе Борисполь (Киевская область) организовал сеть подкупа избирателей.

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Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как сообщают правоохранители, 27-летний мужчина привлек к своей преступной деятельности других лиц, помогавших в получении личных данных местных жителей, которые за денежное вознаграждение в день выборов пообещали проголосовать за определенного кандидата. Один голос "стоил" 500 грн.

По месту жительства мужчины и в его автомобиле полиция во время обыска обнаружила и изъяла деньги, заметки, блокноты с фамилиями лиц, которые должны были проголосовать в пользу одного из кандидатов, листовки политической партии, инструкции для голосования и другие вещественные доказательства.

По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в Украине 24 октября "день тишины" перед местными выборами 2020. За предвыборный период в полицию поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.А жительнице Херсона сообщили о подозрении через подкуп избирателей и махинации с регистрацией избирательных адресов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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