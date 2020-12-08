В будущее на высокой скорости

Уходящий год ускорил переход человечества в онлайн. Мы получили возможность по-настоящему оценить роль современных средств связи в нашей жизни. Интернет перестал быть просто инструментом для развлечения или общения, а стал необходимостью для функционирования бизнесов и дистанционной работы. Поэтому трансформация компаний, которые обеспечивают доступ к этому ресурсу, происходила ускоренными темпами, с адаптацией под потребителей.

Гендиректор национального телеком-оператора Vega Мурат Чинар.

Как изменились потребности украинцев в интернете за этот карантинный год? Какие требования они предъявляют к качеству связи? Какие новые продукты предлагают сегодня телеком-операторы? Об этом мы расспросили генерального директора компании Vega – одного из крупнейших национальных провайдеров интернета, IP-телевидения и IP-телефонии.

Прошлый год в компании Vega был объявлен годом цифровой трансформации. Что удалось сделать в этом направлении?

Курс на цифровую трансформацию стал очень верным решением. Мы многое успели сделать еще до того, как диджитализация бизнес-процессов в Украине начала набирать стремительные обороты. Поэтому Vega оказалась хорошо готова к абсолютно новой реальности. Опередив прогнозы, деятельность многих компаний в одночасье переместилась в онлайн. "Мы все словно оказались участниками масштабного эксперимента по переходу на удаленку. Около 70% специалистов во всем мире стали работать из дома минимум раз в неделю", – отмечало британское консалтинговое агентство Knight Frank в одном из обзоров последствий пандемии COVID-19.

В условиях действия ограничений, вынужденного перехода большинства предприятий и организаций на удаленную работу, а образования – в онлайн существенно выросли требования пользователей к стабильности и скорости доступа к интернету и сетевым ресурсам, к качеству сервисов и профессиональной поддержки со стороны провайдера. Теперь нужны гораздо более высокие скорости и надежность соединений, так как объемы потребления трафика существенно выросли. И как раз благодаря успешно проводимой цифровой трансформации Vega смогла предложить лучшие решения и обеспечить растущие потребности клиентов в сфере телекоммуникаций.

За последнее время мы модернизировали сети и практически завершили перевод всех сервисов на современные оптические технологии. В результате более 70 тысяч клиентов перешли на использование высокотехнологичных продуктов. Диджитал-трансформация и сервис-дизайн подход позволили превратить современные сложные решения в доступные и понятные сервисы для пользователей.

Мы продолжаем инвестировать в сетевую инфраструктуру, обновляем магистральное оборудование, что позволяет обеспечивать бесперебойную связь, стабильный рост трафика, надежность и высокое качество клиентских сервисов. В этом году мы также смогли существенно расширить возможности наших дата-центров и сотрудничество с мировыми гигантами облачных решений.

Vega активно продолжает строить высокоскоростную сеть GPON и расширяет территорию гигабитного интернета в Украине. Для более чем 100 тысяч домохозяйств, офисов и бизнес-объектов в Киеве, Днепре, Одессе и Львове уже доступно подключение на скорости до 1Гб/с.

Если украинцев спросить, какие телекоммуникационные услуги им знакомы, большинство, пожалуй, сразу назовут телефонную связь, интернет и телевидение. Между тем телеком-операторы предлагают гораздо более широкий спектр услуг. Могли бы вы перечислить, какие еще современные продукты теперь доступны для украинцев?

Интернет, телевидение и телефония — традиционные базовые телеком-услуги, но Vega предлагает еще целый ряд сервисов, которые сегодня особенно актуальны для потребителей.

Частных пользователей в первую очередь интересует высокоскоростной и безопасный доступ в Интернет, качественный Wi-Fi в доме или квартире, интерактивный видеоконтент и другие OTT-сервисы. Растет интерес к продуктам IoT (от англ. Internet of things – "интернет вещей", – ред.).

А среди наших бизнес-клиентов высокой популярностью пользуются такие продукты, как Виртуальный офис и Виртуальная АТС с широким спектром возможностей. Клауд-сервисы, включая услуги лидеров облачных решений Amazon, Microsoft, SAP. Хостинг и колокейшн, построение частных сетей, каналов передачи данных, регистрация доменов, предоставление пулов IP-адресов и даже аутсорсинг телеком-инфраструктуры.

Очевидно, что большинство новых услуг предназначены для использования в работе, то есть могут быть полезны бизнесу. На какие вы посоветовали бы обратить внимание? И в чем именно они могут помочь?

Вынужденная изоляция переместила акцент в сторону дистанционной работы. Это заставило перестраиваться и меняться, но одновременно открыло дополнительные возможности для бизнеса, в том числе шанс укрепить свои позиции среди более широкой аудитории. Успешно функционировать бизнесу в новых условиях помогают, например, наши профильные услуги — Виртуальный офис и Виртуальная АТС, другие клауд-сервисы от Vega. Подобные решения подойдут любому бизнесу, независимо от размера и отраслевой специфики. Это возможность организовать работу отовсюду, где есть Интернет – с домашнего компьютера, планшета, смартфона. Это доступность и одновременно защищенность вашего рабочего места.

Я бы выделил три основных фактора, определяющих ценность облачных решений: экономия на IT-инфраструктуре, защищенность и доступность данных, а также возможность быстро адаптироваться к изменениям рынка. В условиях стремительно развивающейся цифровой экономики присутствие бизнеса в интернете равно существованию компании в принципе. Скорость вывода продукта на онлайн-рынок и успешное продвижение в сети – один из ключевых аспектов развития, а во многих случаях – вопрос выживания бизнеса. Облачные решения от Vega помогут сэкономить и средства, и время!

Крупному бизнесу мы предлагаем кастомизированные высокотехнологичные решения, организовываем надежные каналы передачи данных, доступ к инфраструктуре, облачным ресурсам AWS и других мировых лидеров аутсорсинг телеком-инфраструктуры, построение приватных корпоративных сетей "под ключ" любого масштаба и другие комплексные продукты.

Что такое виртуальная АТС? Какие преимущества дает пользователю этот продукт?

Виртуальная АТС – это современный облачный инструментарий для повышения эффективности бизнеса, позволяющий управлять бизнес-процессами и контролировать их.

Помимо базового функционала Виртуальной АТС облачный сервис Vega позволяет усовершенствовать качество обслуживания и повысить лояльность ваших клиентов. С этим сервисом вы сможете адаптивно управлять запросами, вести записи и анализировать звонки, увеличивать количество и качество отработки лидов и обращений постоянных пользователей через обратный звонок с сайта Call Catche, определить, какая именно реклама привлекла ваших клиентов с функцией Call Tracking. К тому же виртуальная АТС легко интегрируется с большинством CRM-систем.

Чтобы начать полноценно ее использовать, нет необходимости создавать какую-то специальную инфраструктуру, задумываться о прокладке линий связи или приобретать дорогостоящее оборудование. Достаточно того, что есть в любом современном офисе: подключение к интернету и локальной сети.

Ваша компания предлагает гигабитный интернет. Кому пригодится интернет с такой скоростью? Бытует мнение, что для домашнего пользования такая высокая скорость не нужна.

Это миф. И чтобы пользователи могли развенчать его на собственном опыте, мы предлагаем бесплатно протестировать Gigabit от Vega в течение месяца. И даже предоставляем в комплекте высокоскоростной Wi-Fi-роутер для организации домашней беспроводной сети.

Только представьте: видео в формате 4К не зависает, фильмы и игры скачиваются за несколько минут, большие файлы молниеносно передаются адресату! Работа в Интернете становится быстрой и комфортной. Для онлайн-игр и стрима в 4К тоже, как говорят геймеры, чем больше – тем лучше. Вдобавок – скоростной Wi-Fi! Даже если в доме несколько компьютеров и планшетов и вся семья одновременно "сидит в интернете", все равно всем хватит скорости!

Так что рекомендую подключить уже сейчас Гигабит от Vega и гарантировать себе возможность встретить Новый год большой семьей или компанией друзей онлайн, даже находясь в разных уголках планеты.

А что будет через несколько лет? Хватит ли гигабитной скорости для удовлетворения растущих потребностей абонентов в будущем?

Одно из преимуществ технологии GPON, по которой мы подключаем абонентов, в том, что сеть не потребует значительных вложений в апгрейд. Оптоволоконный кабель прослужит многие годы, а если пользователю уже не будет хватать скорости, достаточно будет сменить интерфейс на передающем оборудовании и клиентский конвертер – и скорость в тот же день вырастет до 10Гбит/с.

Какие продукты телеком-провайдеров, по вашему мнению, станут особенно востребованы в ближайшем будущем и почему?

Новые технологии меняют мир вокруг нас. И темп этих изменений стремительно увеличивается. В ближайшие годы активно будет развиваться так называемое X-tech направление. Провайдеры сфокусируются на предоставлении клиентам высокотехнологичных решений, которые в то же время будут простыми и интуитивно понятными в использовании.

Ускорится тенденция на конвергенцию телеком, IT, финансовых, логистических и других направлений. "Интернет вещей" или хай-тек облачные сервисы – для нас уже настоящее. И тренд здесь – на все более быстрое развитие. В основе трансформации пользовательских продуктов и решений будет надежная и защищенная инфраструктура с высокой пропускной способностью. Vega создает такую инфраструктуру и всегда сможет обеспечить самый высокий уровень сервиса.

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