В центре Киева иностранец зарезал мужчину и скрылся (фото и видео)

В Киеве правоохранители задержали 40-летнего гражданина Казахстана, который подозревается в убийстве мужчины.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Около 3-х часов в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Победы лежит мужчина с ножевыми ранениями", – сказано в сообщении.

Полицейские выяснили, что возле ресторана между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил оппонента ножом, а после скрылся. Потерпевший 31-летний гражданин Грузии скончался на месте.

"Благодаря камерам видеонаблюдения мы установили маршрут передвижения подозреваемого и начали его преследовать. Ориентировку сразу передали коллегам из Киевской области и благодаря слаженной работе задержали злоумышленника на трассе в 55 километрах от Киева", – сообщили в пресс-службе.

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Нападавшим оказался 40-летний гражданин Казахстана. Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления (умышленное убийство), ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Как сообщалось ранее, в Киеве Бориспольский экспресс сбил девушку, которая шла по железнодорожным путям.

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