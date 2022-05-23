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В центре Киева появилась стоянка для российских "Тигров" и танков (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 мая, 08:02
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Также в столице можно увидеть машины радиоэлектронной борьбы и башни от БМД-4
В центре Киева прошла выставка техники. Фото: "Укринформ", коллаж "Сегодня"
В центре Киева прошла выставка техники. Фото: "Укринформ", коллаж "Сегодня"

В Киеве организовали выставку разбитой техники российских оккупантов. Мероприятие провели на Михайловской площади. Разбитая техника РФ – это часть экспозиции Национального военно-исторического музея Украины.

Об этом сообщило Военное телевидение Украины.

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В коллекции музея есть:

  • танк Т-72Б3
  • башня от БМД-4
  • машина радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
  • часть внедорожника "Тигр"

Как рассказал научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины Дмитрий Махтаров, технику оккупантов привезли на Михайловскую площадь, чтобы показать, что ВСУ – это мощная и профессиональная сила.

"За последние восемь лет украинцы смогли натренироваться непосредственно в боевых условиях для уничтожения любого врага, который ни зашел бы на нашу землю", — отметил Махтаров.

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Выставка разбитой техники. Фото: Reuters

ВСУ рассказали, сколько уничтожили техники рашистов за неделю в зоне ООС

Группировка Объединенных сил продолжает оборонную операцию на Донецком и Луганском направлениях. Оккупанты применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, а также наносят ракетно-бомбовые удары. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ООС.

Как отмечается, украинские военные отбили 22 мая 11 атак врага. За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 6 танков;
  • 10 единиц боевой бронированной техники;
  • 6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами).

В то же время подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

За прошедшую неделю военнослужащие в зоне ООС отбили 84 вражеские атаки, а также уничтожили:

  • один зенитный ракетный комплекс;
  • 43 танка;
  • 20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО);
  • 79 единиц боевой бронированной техники;
  • 7 специальных бронированных автомобилей;
  • 34 единицы автомобильной техники.

Также за это время подразделениями ПВО сбито 3 самолета и 18 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.

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