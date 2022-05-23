В центре Киева появилась стоянка для российских "Тигров" и танков (фото, видео)

В Киеве организовали выставку разбитой техники российских оккупантов. Мероприятие провели на Михайловской площади. Разбитая техника РФ – это часть экспозиции Национального военно-исторического музея Украины.
Об этом сообщило Военное телевидение Украины.
В коллекции музея есть:
- танк Т-72Б3
- башня от БМД-4
- машина радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
- часть внедорожника "Тигр"
Как рассказал научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины Дмитрий Махтаров, технику оккупантов привезли на Михайловскую площадь, чтобы показать, что ВСУ – это мощная и профессиональная сила.
"За последние восемь лет украинцы смогли натренироваться непосредственно в боевых условиях для уничтожения любого врага, который ни зашел бы на нашу землю", — отметил Махтаров.
Выставка разбитой техники. Фото: Reuters
ВСУ рассказали, сколько уничтожили техники рашистов за неделю в зоне ООС
Группировка Объединенных сил продолжает оборонную операцию на Донецком и Луганском направлениях. Оккупанты применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, а также наносят ракетно-бомбовые удары. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ООС.
Как отмечается, украинские военные отбили 22 мая 11 атак врага. За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 6 танков;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами).
В то же время подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
За прошедшую неделю военнослужащие в зоне ООС отбили 84 вражеские атаки, а также уничтожили:
- один зенитный ракетный комплекс;
- 43 танка;
- 20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО);
- 79 единиц боевой бронированной техники;
- 7 специальных бронированных автомобилей;
- 34 единицы автомобильной техники.
Также за это время подразделениями ПВО сбито 3 самолета и 18 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.