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В Чернигове задержали бывшего милиционера: после увольнения он стал наркобароном

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 сентября, 17:01
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Уволенный правоохранитель сам изготовлял амфетамин и продавал в двух областях Украины
Во время задержания подозреваемый не оказывал сопротивления / Коллаж "Сегодня"
Во время задержания подозреваемый не оказывал сопротивления / Коллаж "Сегодня"

Черниговские правоохранители разоблачили целую сеть по изготовлению и распространению амфетамина в Киевской и Черниговской областях. Организовал криминальный бизнес бывший их коллега, уволенный из рядов милиции в 2015 году. Он задержан, ему предъявлены обвинения.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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"Сотрудник милиции был уволен со службы в органах внутренних дел в конце 2015 года. Для незаконного обогащения человек собрал сообщников и наладил изготовление и последующую реализацию амфетамина на территории Черниговщины и Киевщины. 28-летний лидер группировки лично готовил психотропное вещество в частном доме, распределял его между своими сбытчиками, еще часть – продавал клиентам самостоятельно", – говорится в сообщении полиции.

Также в гараже одного из задержанных они организовали наркопритон, где сбывали амфетамин наркозависимым и сами употребляли.

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Результат обысков

"По предварительной информации, группировка состояла из четырех участников. Организатор группировки лично изготавливал психотропы", – сообщила нам спикер департамента внутренней безопасности Нацполиции Олеся Бойко.

Во время обысков по месту жительства дилеров и в нарколаборатории правоохранители изъяли значительное количество прекурсоров, только что изготовленную партию амфетамина – 200 граммов, марихуану, таблетки и капсулы, оборудование и инвентарь, весы и упаковочные пакетики, а также оргтехнику, мобильные телефоны, "черновые" записи, 58 000 гривен, 2000 долларов США и почти 1000 евро.

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