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У Чернігові затримали колишнього міліціонера: після звільнення він став наркобароном

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
10 вересня, 17:01
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Звільнений правоохоронець сам виготовляв амфетамін і продавав в двох областях України
Під час затримання підозрюваний не чинив опору / Колаж "Сегодня"
Під час затримання підозрюваний не чинив опору / Колаж "Сегодня"

Чернігівські правоохоронці викрили цілу мережу з виготовлення та розповсюдження амфетаміну в Київській та Чернігівській областях. Організував кримінальний бізнес колишній їхній колега, звільнений з лав міліції в 2015 році. Він затриманий, йому пред'явлені звинувачення.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

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З міліції в наркодилери

"Співробітник міліції був звільнений зі служби в органах внутрішніх справ в кінці 2015 року.
Для незаконного збагачення людина зібрала спільників і налагодила виготовлення і подальшу реалізацію амфетаміну на території Чернігівщини та Київщини. 28-річний лідер гурту особисто готував психотропну речовину в приватному будинку, розподіляв її між своїми збувальниками, ще частину – продавав клієнтам самостійно", – йдеться в повідомленні поліції.

Також в гаражі одного із затриманих вони організували наркопритон, де збували амфетамін наркозалежним і самі вживали.

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Результат обшуків

"За попередньою інформацією, угруповання складалося з чотирьох учасників. Організатор угруповання особисто виготовляв психотропи", – повідомила "Сьогодні" спікер департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Олеся Бойко.

Під час обшуків за місцем проживання дилерів і в нарколабораторії правоохоронці вилучили значну кількість прекурсорів, щойно виготовлену партію амфетаміну – 200 грамів, марихуану, таблетки і капсули, обладнання та інвентар, ваги і пакувальні пакетики, а також оргтехніку, мобільні телефони, "чорнові" записи, 58 000 гривен, 2000 доларів США та майже 1000 євро.

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