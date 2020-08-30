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В Черниговской области сгорел дом многодетной семьи: погибли отец и двухлетний ребенок

30 августа, 15:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Соседям удалось спасти пятеро детей от 4 до 12 лет

/ Фото: Нацполиция

В Черниговской области произошла трагедия – при пожаре в доме многодетной семьи погибли глава семейства и двухлетняя девочка.

Несчастье случилось в ночь на 30 августа в селе Дуболуговка Нежинского района, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Как оказалось, в доме проживала семья из восьми человек – родители и шестеро малолетних детей. Как установило следствие, вечером после употребления спиртных напитков между супругами возникла ссора и мать ушла из дома. По словам соседей, впоследствии муж отправился на ее поиски. В этот момент произошло возгорание в доме.

Благодаря бдительности соседей удалось спасти пятеро детей от 4 до 12 лет. Сейчас с матерью и спасенными детьми работают офицеры ювенальной превенции и полицейский психолог, врачи, соцслужбы.

Правоохранители организовали сбор помощи для пострадавшей семьи – вещи, продукты, предметы первой необходимости. Нежинские полицейские также готовы помочь семье с переездом к родственникам, которые проживают в другом селе.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что ночной пожар в Кривом Роге унес жизнь ребенка.

О том, как вести себя при пожаре, читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Что делать в случае пожара: инструктаж для ребенка".

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нежин многодетная семья пожар черниговская область

Источник: Сегодня

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