В Черниговской области сгорел дом многодетной семьи: погибли отец и двухлетний ребенок

Соседям удалось спасти пятеро детей от 4 до 12 лет

/ Фото: Нацполиция

В Черниговской области произошла трагедия – при пожаре в доме многодетной семьи погибли глава семейства и двухлетняя девочка.

Несчастье случилось в ночь на 30 августа в селе Дуболуговка Нежинского района, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Как оказалось, в доме проживала семья из восьми человек – родители и шестеро малолетних детей. Как установило следствие, вечером после употребления спиртных напитков между супругами возникла ссора и мать ушла из дома. По словам соседей, впоследствии муж отправился на ее поиски. В этот момент произошло возгорание в доме.

Благодаря бдительности соседей удалось спасти пятеро детей от 4 до 12 лет. Сейчас с матерью и спасенными детьми работают офицеры ювенальной превенции и полицейский психолог, врачи, соцслужбы.

Правоохранители организовали сбор помощи для пострадавшей семьи – вещи, продукты, предметы первой необходимости. Нежинские полицейские также готовы помочь семье с переездом к родственникам, которые проживают в другом селе.

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