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В день местных выборов украинцам придется перевести стрелки часов

29 сентября, 15:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Перевод часов в нашей стране происходит два раза в год

В день голосования на местных выборах, 25 октября, украинцам нужно быть внимательнее – страна перейдет на "зимнее" время. Стрелки часов переведут на час назад.

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Об этом сообщает Департамент технического регулирования и метрологии Минэкономики.

Как отмечается, перевод часов в Украине происходит два раза в году:

В тренде
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  • в последнее воскресенье марта в 3:00 на час вперед;
  • в последнее воскресенье октября в 4:00 на час назад.

Ранее новости "Сегодня" объясняли, зачем переводят часы в 2020 году.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что местные выборы 25 октября из-за коронавируса могут стать самыми сложными за последнее время.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Украина перевод часов местные выборы

Источник: Сегодня

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