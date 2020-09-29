В день местных выборов украинцам придется перевести стрелки часов

В день голосования на местных выборах, 25 октября, украинцам нужно быть внимательнее – страна перейдет на "зимнее" время. Стрелки часов переведут на час назад.
Об этом сообщает Департамент технического регулирования и метрологии Минэкономики.
Как отмечается, перевод часов в Украине происходит два раза в году:
- в последнее воскресенье марта в 3:00 на час вперед;
- в последнее воскресенье октября в 4:00 на час назад.
Ранее новости "Сегодня" объясняли, зачем переводят часы в 2020 году.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что местные выборы 25 октября из-за коронавируса могут стать самыми сложными за последнее время.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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