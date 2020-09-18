В Днепре по инициативе Загида Краснова состоялся международный "Медицинский мост"

В Днепре на базе одного из престижнейших медицинских учреждений Украины, ДИВЭТИНа, состоялся масштабный международный медицинский форум по проблемам COVID-19. Ведущие израильские специалисты поделились прогрессивными методами лечения коронавируса с коллегами из Днепра, а также больниц области. Инициатором "Медицинского моста" стал лидер партии "Громадська сила" Загид Краснов.

Ввиду карантинных ограничений встреча проходила в режиме видеоконференции, но как только ситуация с COVID-19 стабилизируется, делегация из Израиля лично прибудет в Днепр. Подобный обмен опытом вызвал большой ажиотаж среди медицинских работников, которые имели возможность задать вопрос коллегам из Израиля по нюансом работы с пациентами.

Перед началом работы форума Загид Краснов поблагодарил врачей за их самоотверженный труд и отметил, что только системный подход может улучшить качество медицины в Украине.

"Все мы знаем, что наши врачи имеют великолепную базовую подготовку, имеют опыт и квалификацию. Им не хватает только европейского оснащения. Не случайно любая страна мира с распростертыми объятиями приглашает украинских врачей к себе на работу, - отметил лидер "Громадской силы". – Только системный и комплексный подход может улучшить качество медицинского обслуживания горожан. Это отремонтированные больницы, современное оборудование и передовые методики лечения. Сегодня мы за свои деньги делаем капитальные ремонты в больницах и закупаем оборудование. А такие "мосты" между врачами позволят нам внедрять инновационные методы лечения".

Как подчеркнула представитель ДИВЭТИНа Наталья Савина, такие встречи дают возможность украинским врачам актуализировать свои знания по проблеме коронавируса, а также другим вопросам медицинской отрасли и выработать эффективные методы лечения.

"Сегодня у нас состоялся первый из ряда международных форумов, который был посвящен проблемам лечения и диагностики коронавирусной инфекции и интенсивной терапии. Это проблема всех врачей мира, и все усилия брошены на то, чтобы найти новые методы диагностики, а также перспективы вакцинации и профилактики, - сказала она. - Мы имели возможность пообщаться с представителями медицинского сообщества наиболее развитой в области медицины страны – Израиля. Мы обменялись опытом, получили новые передовые рекомендации. Хочу сказать, что все эти методы реально внедрить и в условиях наших больниц. Поэтому мы благодарны Загиду Краснову, что организовал такой форум".

Во время видеоконференции обсуждались насущные проблемы медиков – управление больницами в условиях пандемии COVID-19, инфекционный контроль, протоколы лечения, интенсивная терапия. По каждой теме была дана со стороны израильских врачей всеобъемлющая информация, а украинские врачи уточняли своими вопросами нюансы применения тех или иных препаратов, общей терапии и т.д.

Это первый такой форум, но, по словам Загида Краснова, продолжение следует.

"Мы ведем переговоры с одной из клиник Гамбурга – города с большим научным потенциалом, больницы которого считаются одними из лучших в Германии. К слову, там есть и много русскоговорящих врачей, в том числе из Украины. У нас общая цель – чтобы жители Днепра получали качественную медицинскую помощь и лечились по инновационным методикам. И совместными усилиями мы этого добьемся".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама