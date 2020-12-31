В Днепре при масштабном пожаре погибли три человека

Спасатели доставили одну из пострадавших в больницу, где она скончалась

В городе Днепр произошла трагедия – при масштабном пожаре в Соборном районе погибли три человека.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел сегодня, 31-го декабря, в 15:47 в частном секторе на улице Овражная на втором этаже двухэтажного дома.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек. В результате пожара пострадала женщина, которая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована работниками скорой медицинской помощи во 2-ю городскую клиническую больницу, но, к сожалению, женщина скончалась в медицинском учреждении.

Огнем были повреждены вещи домашнего обихода и деревянные перекрытия дома. Общая площадь пожара составила 30 м. кв. Пожар были локализован в 16:34 и ликвидирован в 16:53.

Напомним, 2 декабря в селе Водяное Широковского района Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме, погибли мать с дочерью.

Также напомним, в селе Быково Днепропетровской области во время пожара погибли трое детей, которых мать оставила без присмотра.

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