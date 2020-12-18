В Государственной налоговой службе объяснили причину дефицита пенсионного фонда

Государственная налоговая служба с 1998 года ведет персональную базу данных о каждом человеке, в части уплаты налогов. Поэтому можно отследить и понять причину дефицита пенсионного фонда.

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Об этом сказал глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, в 2004 году было 19 200 000 тысяч рабочих мест. Это выплаченные заработные платы, а все остальное – фикции.

"За 10 лет уже в 2014 году мы имеем 5 миллионов сокращенных рабочих мест. Десятилетие потеряно в плане собирания рабочей силы в Украине. Мы имеем записи в Едином реестре 44 млн 100 тысяч", – сказал Любченко.

По итогам прошлого года только 11,2 миллиона записей было в Реестре, которые получили заработную плату. По его словам, это реальное количество рабочих мест в Украине в 2019 году. Так, выходит, что в Украине 11,2 миллиона рабочих мест и 11,3 миллиона пенсионеров.

"При средней зарплате 11 800 в этом году, в 2019 году 10 500 грн, пенсия 3000 грн (в 2019 – Ред), и сейчас 3400 грн, можно понять нагрузку и понять причину дефицита пенсионного фонда 40% с лишним", – сказал Любченко.

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