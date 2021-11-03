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В Харькове продлили каникулы до трех недель: как будут отрабатывать школьники

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 ноября, 14:09
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Школы в Харькове будут учиться в июне из-за длинных осенних каникул
В Харькове продлили каникулы.
В Харькове продлили каникулы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В школах Харькова продлят учебный год. Поэтому дети должны будут учиться в июне.

Об этом рассказала директор городского Департамента образования Ольга Деменко, пишет "Суспільне".

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Причина

Дело в том, что для харьковских школьников продлили каникулы еще на неделю. Это значит, что осенние каникулы у детей продлятся три недели.

"Мы пришли к решению продлить каникулы до 5 ноября для того, чтобы с 8 ноября все школы города вышли на очную форму обучения" , – сообщили в горсовете.

В Харькове почти 100% педагогов вакцинированы. За три недели каникул в школах, по словам Деменко, прервали цепь заболеваемости.

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"Думаю, обучение закончим не в конце мая, а в начале июня – уровень заболеваемости традиционно низкий, поэтому мы на неделю продолжим обучение в этом учебном году", – добавила она.

Почему не дистанционка?

В Департаменте образования предпочли каникулы, а не дистанционное обучение, так как считают его "неэффективным".

"В чем эффективность дистанционного образования? К сожалению, дистанционный формат показал, что это достаточно сомнительный путь к обучению, потому что есть дети, которые, конечно, работали и работают в любом режиме, а многие не учатся. Мы проработали все возможные варианты, но дети должны учиться в школе" , – сказала Ольга Деменко.

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Карантин в Харькове

С 10 октября Харьков и Харьковская область перешли в "оранжевую зону" карантина. В частности, запрещается:

  • прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других заведениях культуры с наполненностью более 50% мест;
  • пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Местные власти говорят, что ситуация в городе контролируется. За 2 ноября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1374 новых случаев заболевания COVID-19.

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