В Харькове проломили голову известному режиссеру: умер в больнице

В Московском районе Харькова неизвестные избили известного режиссера, заведующего кафедрой мастерства актера Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского, заслуженного деятеля искусств Украины 71-летнего Леонида Садовского.

В полиции Харьковщины рассказали, что нападение произошло 14 ноября.

"Мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и нанес неустановленным предметом травмы, от чего пострадавший потерял сознание. Очнувшись, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи", – сообщила полиция.

Травмированного госпитализировали в больницу неотложной помощи, где сделали операцию, однако в ночь на 16 ноября он скончался. Полиция осуществляет оперативно-следственные действия, направленные на установление личности правонарушителя и его задержание.

Как сообщили коллеги Садовского, вечером 14 ноября режиссер вышел в аптеку за лекарствами. На него напали неизвестные недалеко от дома на Салтовке и избили. Нападавшие не забрали ничего у избитого Садовского, хотя он имел при себе большую сумму денег. Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Напомним, 15 ноября в Харькове на улице Амурской нашли мертвой 45-летнюю женщину.

Также сообщалось, что под Харьковом мужчина жестоко расправился с отчимом своей любимой. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы

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