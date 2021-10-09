В Херсонской области подростки подожгли мужчину

В результате инцидента мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью

Двое школьников подожгли мужчину / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 8 октября, в Херсонской области в поселке Великая Александровка школьники напали на мужчину.

Об этом пишет "Obozrevatel".

Реклама

Личности подростков, подозреваемых в убийстве, уже установлены. Они являются учениками местной общеобразовательной школы.

Школьники 2006 и 2009 годов рождения подожгли местного жителя. В сообщении указано, что мужчина спал на обочине одной из улиц. Когда его подожгли он был в в состоянии алкогольного опьянения.

У погибшего мужчины не было постоянного места работы. Следователи выясняют мотивы нападавших и детали происшествия.

Реклама

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

Читайте также:

Реклама