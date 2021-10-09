Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Финляндия - Украина: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Фьюри - Уайлдер: онлайн ⛔ Разумкова уволили
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Херсонской области подростки подожгли мужчину

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
9 октября, 10:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В результате инцидента мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью
Двое школьников подожгли мужчину
Двое школьников подожгли мужчину / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 8 октября, в Херсонской области в поселке Великая Александровка школьники напали на мужчину.

Об этом пишет "Obozrevatel".

Реклама

Личности подростков, подозреваемых в убийстве, уже установлены. Они являются учениками местной общеобразовательной школы.

Школьники 2006 и 2009 годов рождения подожгли местного жителя. В сообщении указано, что мужчина спал на обочине одной из улиц. Когда его подожгли он был в в состоянии алкогольного опьянения.

У погибшего мужчины не было постоянного места работы. Следователи выясняют мотивы нападавших и детали происшествия.

Реклама

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

Читайте также:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

9 октября 1991. В Киеве продолжается демонтаж памятника Владимиру Ленину на Майдане Независимости...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

82 691

заболело за неделю в Украине

+39%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять