В Ивано-Франковске погибла молодая полицейская: осиротела двухлетняя дочь

На днях в Ивано-Франковске произошла трагедия – на пешеходном переходе автомобиль сбил молодую женщину, которая шла забирать домой маленькую дочь.

Сбитой оказалась старший лейтенант полиции Валентина Мартюшева, инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы отдела превенции Ивано-Франковского отдела полиции, сообщает полиция Прикарпатья.

Трое суток медики делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, однако в пятницу, 11 сентября, вечером 27-летняя полицейская скончалась. У погибшей остались двухлетняя дочь и муж, тоже полицейский.

Коллектив Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области выражает глубокое сожаление по поводу трагической гибели Валентины, которая начала службу в органах внутренних дел еще курсанткой в ​​2010 году.

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