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В кафе вблизи Черкасс расстреляли человека из-за долгов (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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3 января, 11:11
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Мужчина требовал вернуть долг, а затем начал стрелять
В результате стрельбы мужчина попал в больницу.
В результате стрельбы мужчина попал в больницу. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Корсунь-Шевченковском ночью 2 января произошла стрельба вблизи одного из кафе. Один из местных жителей стрелял по другому из-за долга, который ему не хотели возвращать.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

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Что с потерпевшим

Его госпитализировали в больницу с ранением левого бедра. Потерпевшему 47 лет.

На видео, опубликованном правоохранителями, видно, как трое мужчин сели за стол для разговора, а затем один из них достал из кармана пистолет и выстрелил в сидящего за столом.

На место очевидцы вызвали скорую и полицию.

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Что известно о стрелке

Это 44-летний местный житель. В тот день он потребовал вернуть ему долг. После того, как выстрелил в человека, спокойно сел в такси и уехал с места происшествия.

Полицейские Корсунь Шевченковского совместно с бойцами батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника по месту жительства согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время неотложного обыска следователи обнаружили и изъяли травматический пистолет и патроны.

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Как его накажут

В настоящее время злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срок от трех до семи лет.

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