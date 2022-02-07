В каких областях Украины завтра ждать снега, а где будет +4: свежий прогноз

Ясное небо будет только на юге страны, однако его стоит ожидать ближе к вечеру

В некоторых регионах будут осадки / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 8 февраля, будет облачной, а также синоптики прогнозируют осадки. Сухо будет в этот день только на юге страны. Также там температура воздуха поднимется до 4 градусов выше нуля.

Об этом сообщает sinoptik.

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В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью стоит ожидать дождь со снегом, а вот с утра и до самого вечера будет сухо. Ночью температура воздуха прогреется до 2 градусов тепла, однако днем станет холоднее. Столбики термометров покажут +1 градус.

Во Львове также облачная погода продержится весь день. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий дождь со снегом. Ночью стоит ожидать от -3 градусов до +1 градуса, а днем температура воздуха поднимется до 2 градусов выше нуля.

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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром в городе будет дождь, а вот в обед стоит ожидать дождь со снегом, который к вечеру начнет утихать. Ночью и днем температура воздуха в Харькове будет одинаковая. Столбики термометра покажут +2 градуса.

В Одессе утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков. Однако 8 февраля здесь будет теплее всего. Ночью синоптики обещаю до +3 градусов, а вот днем температура воздуха прогреется до 4 градусов тепла.