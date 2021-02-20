В Карпатах возможен сход лавин

В Карпатах сегодня, 20 февраля, прогнозируют значительную снеголавинную опасность. Опасность схода лавин сохранится и завтра, 21 февраля.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Так, в горах объявлен третий уровень опасности.
"Лавины могут сойти из-за снегопадов в горах Закарпатской и Львовской областей", – говорится в сообщении.
Синоптики ожидают значительную снеголавинную опасность.
Ранее мы писали, что в Украине сегодня ожидается небольшое потепление.
Напомним, по прогнозам синоптиков, с выходных в Украине начнет резко теплеть – днем уже будет плюсовая температура.
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