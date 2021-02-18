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В Украину идет резкое потепление: как изменится погода в ближайшие дни

18 февраля, 15:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Весна уже не за горами, первые плюсы после 20-градусных морозов придут на выходных

Пятница в Украине еще будет очень холодной, а вот с выходных начнет резко теплеть – днем уже будет плюсовая температура. Хотя ночи еще будут морозные.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В пятницу, 19 февраля, особенно сильными будут ночные морозы – до -24 градусов. Днем в центральных и северных областях 10-13 мороза. На востоке и юге скромные 2-4 градуса ниже нуля, на западе до -8. В Киеве днем 10-12, ночью – 20-22 мороза.

В субботу, 20 февраля, резко потеплеет. На западе и юге 3-5 градусов тепла, в центре и на востоке от +1 до – 4, на севере – 5-8 мороза. В Киеве 0-2 мороза. Ночью сильный мороз будет в центральных, северных и восточных областях, 13-21 градус. Осадки: в Киеве и на юге снег, мокрый снег.

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В воскресенье, 21 февраля, плюсовая температура днем будет по всей территории страны. Центр, юг и запад – 2-5 градусов тепла, на востоке и севере на пару градусов ниже. Ночные морозы тоже ослабнут до 2-6 градусов, только на севере до -10. Снег будет в восточных и северных областях. В Киеве 1-3 тепла и без осадков.

В тренде
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В понедельник, 22 февраля, вернутся небольшие морозы в 1-3 градуса днем, на севере до -6. Снег ожидается в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В Киеве 1-3 мороза и сухо.

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Во вторник, 23 февраля, снова потеплеет. На западе и юге 4-6 тепла, в Киеве – 1-3 выше нуля. В остальных областях от -1 до +1. Осадки синоптики не прогнозируют.

Как сообщали новости "Сегодня", народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на весну. По его словам, снег будет еще и в марте, а до Пасхи – температурные качели.

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Источник: Сегодня

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