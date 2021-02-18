В Україну йде різке потепління: як зміниться погода у найближчі дні

Весна вже не за горами, перші плюси після 20-градусних морозів прийдуть на вихідних

П'ятниця в Україні ще буде дуже холодною, а ось з вихідних почне різко теплішати – вдень вже буде плюсова температура. Хоча ночі ще будуть морозними.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 19 лютого, особливо сильними будуть нічні морози – до -24 градусів. Вдень у центральних та північних областях 10-13 морозу. На сході та півдні скромні 2-4 градуси нижче нуля, на заході до -8. У Києві вдень 10-12, вночі – 20-22 морозу.

У суботу, 20 лютого, різко потеплішає. На заході та півдні 3-5 градусів тепла, у центрі і на сході від +1 до – 4, на півночі – 5-8 морозу. У Києві 0-2 морозу. Вночі сильний мороз буде в центральних, північних і східних областях, 13-21 градус. Опади: у Києві і на півдні сніг, мокрий сніг.

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У неділю, 21 лютого, плюсова температура вдень буде по всій території країни. Центр, південь і захід – 2-5 градусів тепла, на сході та півночі на пару градусів нижче. Нічні морози теж ослабнуть до 2-6 градусів, тільки на півночі до -10. Сніг буде у східних і північних областях. У Києві 1-3 тепла і без опадів.

У понеділок, 22 лютого, повернуться невеликі морози в 1-3 градуси вдень, на півночі до -6. Сніг очікується в Сумській, Чернігівській та Харківській областях. У Києві 1-3 морозу і сухо.

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У вівторок, 23 лютого, знову потеплішає. На заході і півдні 4-6 тепла, у Києві – 1-3 вище нуля. В інших областях від -1 до +1. Опади синоптики не прогнозують.

Як повідомляли новини "Сьогодні", народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на весну. За його словами, сніг буде ще і в березні, а до Великодня – температурні гойдалки.

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