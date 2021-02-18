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П'ятниця буде дуже холодною: де будуть хуртовини і найлютіші морози

18 лютого, 13:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Люті холоди виходять на фінішну пряму – скоро почнеться відлига

В Україні вдарить сильний мороз найближчої ночі- стовпчики термометрів опустяться нижче 20 градусів, а вдень в п'ятницю "потеплішає" до -12.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, люті холоди виходять на фінішну пряму перед потеплінням. Найближчої ночі відсутність опадів та атмосферні прояснення призведуть до морозу 20-26 градусів.

У західних областях (крім Волинської та Рівненської областей), в Дніпропетровській області, у Кропивницькому з районами і на сході очікується 14-20 градусів морозу.

У південній частині України і на Закарпатті 9-15 морозу.

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Що завтра вдень?

Температура повітря коливатиметься в межах 7-12 градусів.

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На заході та півдні 1-7 морозу.

Опади в Україні малоймовірні, лише вночі в Приазов'ї пройде сніг з хуртовинами. Там буде сильний вітер.

У Києві в п'ятницю переважатиме суха погода: вночі у столиці 18-22 морозу, в околицях нижче; вдень очікується близько -10.

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Діденко додала, що далі почнеться відлига і потепління до "плюсів".

Як повідомляли новини "Сьогодні", провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що в Україні скоро потеплішає, але ненадовго.

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Джерело: Сьогодні

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