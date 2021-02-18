П'ятниця буде дуже холодною: де будуть хуртовини і найлютіші морози

В Україні вдарить сильний мороз найближчої ночі- стовпчики термометрів опустяться нижче 20 градусів, а вдень в п'ятницю "потеплішає" до -12.

Реклама

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, люті холоди виходять на фінішну пряму перед потеплінням. Найближчої ночі відсутність опадів та атмосферні прояснення призведуть до морозу 20-26 градусів.

У західних областях (крім Волинської та Рівненської областей), в Дніпропетровській області, у Кропивницькому з районами і на сході очікується 14-20 градусів морозу.

У південній частині України і на Закарпатті 9-15 морозу.

Реклама

Що завтра вдень?

Температура повітря коливатиметься в межах 7-12 градусів.

На заході та півдні 1-7 морозу.

Опади в Україні малоймовірні, лише вночі в Приазов'ї пройде сніг з хуртовинами. Там буде сильний вітер.

У Києві в п'ятницю переважатиме суха погода: вночі у столиці 18-22 морозу, в околицях нижче; вдень очікується близько -10.

Реклама

Діденко додала, що далі почнеться відлига і потепління до "плюсів".

Як повідомляли новини "Сьогодні", провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що в Україні скоро потеплішає, але ненадовго.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама