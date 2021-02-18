Пятница будет очень холодной: где будут метели и самые сильные морозы

В Украине ударит сильный мороз ближайшей ночью – столбики термометров опустятся ниже 20 градусов, а днем в пятницу "потеплеет" до -12.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, лютые холода выходят на финишную прямую перед потеплением. Ближайшей ночью отсутствие осадков и атмосферные прояснения приведет к морозу 20-26 градусов.

В западных областях (кроме Волынской и Ровенской областей), в Днепропетровской области, в Кропивницком с районами и на востоке ожидается 14-20 градусов мороза.

В южной части Украины и на Закарпатье 9-15 мороза.

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Что завтра днем?

Температура воздуха будет колебаться в пределах 7-12 градусов.

На западе и юге 1-7 мороза.

Осадки в Украине маловероятны, только ночью в Приазовье пройдет снег с метелями. Там будет сильный ветер.

В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода: ночью в столице 18-22 мороза, в окрестностях ниже; днем ожидается около -10.

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Диденко добавила, что дальше начнется оттепель и потепление до "плюсов".

Как сообщали новости "Сегодня", ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что в Украине скоро потеплеет, но ненадолго.

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