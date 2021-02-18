Українська
$ 27,9
33,64
  1. Последние новости Украины

Пятница будет очень холодной: где будут метели и самые сильные морозы

18 февраля, 13:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Лютые холода выходят на финишную прямую – скоро начнется оттепель

В Украине ударит сильный мороз ближайшей ночью – столбики термометров опустятся ниже 20 градусов, а днем в пятницу "потеплеет" до -12.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, лютые холода выходят на финишную прямую перед потеплением. Ближайшей ночью отсутствие осадков и атмосферные прояснения приведет к морозу 20-26 градусов.

В западных областях (кроме Волынской и Ровенской областей), в Днепропетровской области, в Кропивницком с районами и на востоке ожидается 14-20 градусов мороза.

В южной части Украины и на Закарпатье 9-15 мороза.

Реклама

Что завтра днем?

Температура воздуха будет колебаться в пределах 7-12 градусов.

В тренде
Смертельный челлендж: зачем подростки принимают убийственные дозы таблеток (видео)

На западе и юге 1-7 мороза.

Осадки в Украине маловероятны, только ночью в Приазовье пройдет снег с метелями. Там будет сильный ветер.

В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода: ночью в столице 18-22 мороза, в окрестностях ниже; днем ожидается около -10.

Реклама

Диденко добавила, что дальше начнется оттепель и потепление до "плюсов".

Как сообщали новости "Сегодня", ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что в Украине скоро потеплеет, но ненадолго.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине ударит мороз под -30: синоптик уточнила прогноз на ближайшие дни
В Украине ударит мороз под -30: синоптик уточнила прогноз на ближайшие дниУкраина
Украину заденет циклон Yukon: какие области снова будет засыпать снегом
Украину заденет циклон Yukon: какие области снова будет засыпать снегомУкраина
Доллар и евро откатились после скачка вверх: официальный курс
Доллар и евро откатились после скачка вверх: официальный курсФинансы
В Украине скоро потеплеет, но ненадолго: синоптик уточнила прогноз
В Украине скоро потеплеет, но ненадолго: синоптик уточнила прогнозУкраина
В Украине снова вводят адаптивный карантин: что это значит
В Украине снова вводят адаптивный карантин: что это значитУкраина
Такого мороза лет 30 не было: Черкассы стали самыми холодными в Европе
Такого мороза лет 30 не было: Черкассы стали самыми холодными в ЕвропеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять