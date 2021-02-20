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У Карпатах можливе сходження лавин

20 лютого, 10:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Через снігопади і хуртовини в Карпатах існує небезпека сходження лавин

У Карпатах сьогодні, 20 лютого, прогнозують значну сніголавинну небезпеку. Небезпека сходження лавин збережеться і завтра, 21 лютого.

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Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, в горах оголошено третій рівень небезпеки.

"Лавини можуть зійти через снігопади в горах Закарпатської та Львівської областей", – йдеться в повідомленні.

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Синоптики очікують значну сніголавинну небезпеку.

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Раніше ми писали, що в Україні сьогодні очікується невелике потепління.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, з вихідних в Україні почне різко теплішати – вдень вже буде плюсова температура.

Відео: Сьогодні

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погода Карпати синоптики снігопад лавина погода в Україні

Джерело: Сьогодні

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