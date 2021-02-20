У Карпатах можливе сходження лавин

У Карпатах сьогодні, 20 лютого, прогнозують значну сніголавинну небезпеку. Небезпека сходження лавин збережеться і завтра, 21 лютого.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Так, в горах оголошено третій рівень небезпеки.
"Лавини можуть зійти через снігопади в горах Закарпатської та Львівської областей", – йдеться в повідомленні.
Синоптики очікують значну сніголавинну небезпеку.
Раніше ми писали, що в Україні сьогодні очікується невелике потепління.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, з вихідних в Україні почне різко теплішати – вдень вже буде плюсова температура.
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