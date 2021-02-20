На українців чекає невелике потепління: прогноз погоди на 20 лютого (карта)

Найтепліше буде сьогодні на заході

В Україні сьогодні, 20 лютого, очікується невелике потепління.

Реклама

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

На сході країни температура повітря складе від мінус 1 до 3 градусів, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від мінус 3 до мінус 5-7 градусів.

Тільки в західних областях сьогодні температура повітря встановиться на рівні від 1 до 3 градусів тепла.

На півдні країни температура повітря буде в межах від мінус одного до мінус трьох градусів.

Реклама

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, з вихідних в Україні почне різко теплішати – вдень вже буде плюсова температура.

Відео: Сьогодні

Після того як Новий рік в Україні пройшов без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка українців чекає погода цієї зими і в цілому до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама