Украинцев ждет небольшое потепление: прогноз погоды на 20 февраля (карта)

Теплее всего будет сегодня на западе

В Украине сегодня, 20 февраля, ожидается небольшое потепление.

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Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

На востоке страны температура воздуха составит от минус 1 до 3 градусов, а на севере столбики термометров покажут от минус 3 до минус 5-7 градусов.

Только в западных областях сегодня температура воздуха установится на уровне от 1 до 3 градусов тепла.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от минус одного до минус трех градусов.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, с выходных в Украине начнет резко теплеть – днем уже будет плюсовая температура.

Видео: Сегодня

После того как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, мы узнавали, какая украинцев ждет погода этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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