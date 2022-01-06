В Казахстан прибудут миротворцы, а над Донецкой областью заметили самолеты НАТО — главные новости за ночь

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Совет ОДКБ направит в Казахстан миротворцев — премьер-министр Армении
Совет коллективной безопасности ОДКБ направит коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Миротворцев введут на определенный срок из-за массовых протестов в стране.
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В небе над Донецкой областью заметили самолеты НАТО
Воздушная разведка НАТО, которая по приглашению правительства Украины летает в нашем воздушном пространстве с конца декабря, добралась уже до Киева и других крупных городов страны, а также в очередной раз проверила позиции боевиков. 5 января в нашем небе были замечены Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing E-8C.
В Киеве возле жилого дома нашли труп девушки
В Киеве на улице Ивана Выговского нашли тело девушки. Труп лежал в поле. На месте находки работала полиция, которая сейчас выясняет все подробности смерти девушки.
В Одессе за утилизацию новогодних елок можно получить сладкий бонус
В Одессе открыли пункты переработки новогодних елок, которые не успели продать. Ранее непроданные деревья были разбросаны по улице. За утилизацию новогодних елок можно будет получить конфеты.