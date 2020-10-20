В Киев опять приехал российский пропагандист Корчевников

В Киев приехал ведущий пропагандистского телеканала "Россия-1" Борис Корчевников.

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Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

"В Украину снова пустили российского пропагандиста Бориса Корчевникова. Напомню, это тот самый оккупант, который брал интервью у Моторолы, говорил в эфирах, что украинцы фашисты и убивают мирных жителей, поддерживал и призывал к ведению агрессивной войны против Украины и неоднократно посещал оккупированный Крым", — написал он.

Активист отметил, что после прошлогоднего визита Корчевникова он обращался в СБУ и ГПСУ, однако службы не отреагировали.

По мнению Стерненко, "такого уровня пропагандист" не мог попасть в Украину без содействия высших должностных лиц, в частности президента Зеленского и главы СБУ Баканова.

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Как сообщалось ранее, в Одессе под судом напали на Сергея Стерненко. Его облили какой-то жидкостью.

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