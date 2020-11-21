В Киеве полиция вместо штрафов за отсутствие маски раздает подарки (фото)

За нарушение карантина с сегодняшнего дня в Украине введены новые санкции

В Киеве в общественных местах полиция раздает гражданам защитные маски, кто их не имеет.

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Таким образом правоохранители продолжают контролировать соблюдение карантина, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Однако в случае если украинцы не будут реагировать на замечания полицейских и будут отказываться от использования средств защиты, правонарушителей будут привлекать к ответственности.

Фото: Нацполіція

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К слову, за нарушение карантина с сегодняшнего дня в Украине введены новые санкции. Гражданам, находящимся в общественных местах без маски, грозит штраф в размере 170-255 гривен.

Правоохранители могут на месте выносить решения по поводу граждан, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов.

Напомним, по состоянию на утро 21 ноября в Украине подтвердили 14 580 новых случаев заражения коронавирусом (612 665 с начала эпидемии).

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