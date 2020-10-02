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В Киеве наградят самого лучшего учителя Украины

2 октября, 14:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Победителя будут выбирать из десяти лучших педагогов страны

В субботу, 3 октября, вечером в Киеве состоится торжественная церемония награждения лучшего учителя Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.

Желающих посетить пресс-конференцию и торжественную церемония вручения самой престижной учительской премии приглашают к 16:00 на территорию Арки дружбы народов в Киеве.

Церемония пройдет при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и звезд украинского шоу-бизнеса – Олега Скрипки, Александра Пономарева, Монатика и группы The Hardkiss.

Спикеры пресс-конференции:

  • Зоя Литвин, председатель общественного союза "Освитория", основатель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.
  • Наталья Кидалова, победительница Global Teacher Prize Ukraine 2019.
  • Десять лучших педагогов Украины, из которых будет выбран победитель.
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Дата: 3 октября 2020, суббота

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Начало аккредитации на пресс-конференцию: 16:00.

Начало пресс-конференции: 16:30.

Начало торжественного вечера по случаю вручения премии 18:00.

Место: Арка дружбы народов, г. Киев.

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премия награждение арка дружбы народов день учителя

Источник: Сегодня

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