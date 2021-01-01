В Киеве состоится факельное шествие в честь Степана Бандеры

Украинского националиста сегодня будут вспоминать не только в столице, но и в других городах Украины

В Киеве сегодня состоится факельное шествие по случаю годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Этот марш традиционно проходит каждый год 1 января.

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Марш стартует в 18:00 и онлайн-трансляцию оттуда вы сможете увидеть на нашем сайте.

Шествие проходит не только в Киеве, но и в других городах Украины. В нем обычно принимают участие представители националистических организаций, но к нему могут присоединиться все желающие. Кроме факелов, во время акции участники несут портреты Бандеры и украинские флаги. Акция называется "Марш чести, достоинства и свободы ко дню рождения Степана Бандеры". В Киеве марш стартует от парка Шевченко и его участники направятся в сторону Крещатика.

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Смотрите фото и видео, как год назад в Киеве проходил марш ко дню рождения Бандеры. Но там собрались не только активисты, но и много правоохранителей, чтобы обеспечить порядок.

Видео: Сегодня

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