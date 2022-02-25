В Киеве включили сирену воздушной тревоги

Жителей городов призывают прятаться в убежища. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве прозвучала сирена "воздушной тревоги". Власти столицы призвали жителей не паниковать. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram-канале.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости и спускаться в укрытия.
Вторжение России в Украину
- В течение первого дня вторжения России украинские войска сбили семь самолетов оккупантов. Сегодня был подбит еще один в Черкасской области.
- Также в Минобороны озвучивали полные потери россиян за 24 февраля. Кроме самолетов, еще сбиты 6 вертолетов, а также очень много бронетехники и сотни солдат.
- Тем временем под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.
- А Киев атаковали диверсанты. На Оболони завязался бой с применением стрелкового оружия, замечена была даже техника. Продолжалось это недолго – оккупанты были расстреляны.
- Президент Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров, чтобы скорее прекратить войну в Украине.
- После преступного вторжения России в Украину, где она понесла огромные потери, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с Киевом.