В Кропивницком депутат-наркоман от ОПЗЖ вызвал полицию на бой (фото, видео)

У депутата нашли незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества

Депутат от ОПЗЖ накинулся на правоохранителей. Фото: ГБР, коллаж "Сегодня"

В Кропивницком депутат от ОПЗЖ "под кайфом" устроил драку со стражами порядка. Его пытались проверить на предмет возможного сотрудничества с Россией. В результате депутата задержали.

Об этом сообщили в ГБР.

Реклама

Подробности

В Кировоградской области работники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запретной в Украине политической партии "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Но депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Чтобы избежать задержания, он попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. Несмотря на это, работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Реклама

Сейчас проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.

Реклама

Депутата ОПЗЖ задержали. Фото: ГБР

ОПЗЖ прекратила деятельность в Раде

Ранее нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

12 апреля Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Политика, обвиняемого в государственной измене, отправили под арест.

3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов.

Ранее мы писали: