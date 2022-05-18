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В Кропивницком депутат-наркоман от ОПЗЖ вызвал полицию на бой (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 мая, 15:19
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У депутата нашли незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества
Депутат от ОПЗЖ накинулся на правоохранителей. Фото: ГБР, коллаж "Сегодня"
Депутат от ОПЗЖ накинулся на правоохранителей. Фото: ГБР, коллаж "Сегодня"

В Кропивницком депутат от ОПЗЖ "под кайфом" устроил драку со стражами порядка. Его пытались проверить на предмет возможного сотрудничества с Россией. В результате депутата задержали.

Об этом сообщили в ГБР.

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В Кировоградской области работники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запретной в Украине политической партии "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Но депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Чтобы избежать задержания, он попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. Несмотря на это, работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

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Сейчас проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.

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Депутата ОПЗЖ задержали. Фото: ГБР

ОПЗЖ прекратила деятельность в Раде

Ранее нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

12 апреля Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Политика, обвиняемого в государственной измене, отправили под арест.

3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов.

Ранее мы писали:

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