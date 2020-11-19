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В Крыму оккупанты зарабатывали на выдаче паспортов РФ иностранцам: заведена сотня уголовных дел

19 ноября, 18:01

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Банду возглавил начальник отдела по миграции и его зам

В оккупированном Россией Крыму т.наз. "правоохранители" организовали преступную группу, которая оформляла на территории полуострова граждан иностранных государств.

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Об этом сообщает российское информагентство Interfax.ru.

Возбуждено и расследуется 117 уголовных дел по различным статьям УК РФ, которые соединены в одно производство, в котором фигурируют бывший начальник отдела по вопросам миграции УМВД по Ялте, его зам, инспектор иммиграционного контроля УВМ МВД России по Крыму, бывший сотрудник правоохранительных органов, индивидуальные предприниматели и еще двое граждан – всего восемь человек.

Банда действовала в Ялте с 2016 года. При этом роли участников были четко распределены: посредники подыскивали иностранцев, готовых за взятку оформить гражданство, фиктивно регистрировали их в своих квартирах, а также в хостелах, оформленных на индивидуальных предпринимателей.

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Дальше сотрудники подразделений МВД в ускоренном режиме и в обход "законодательства" за взятки оформляли иностранцев на территории полуострова. Первые уголовные дела против участников банды возбудили осенью 2019 года по статьям о получении взяток. Расследование продолжается.

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Напомним, Москва в Крыму пытается перекроить этническую карту, поэтому массово завозит на оккупированный полуостров жителей России.

Также напомним, что Россия "вымывает" проукраинское население из Крыма и в ООН об этом знают.

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Крым Ялта гражданство граждане рф российский паспорт

Источник: Сегодня

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