В Минздраве прогнозируют вспышку COVID-19 в трех городах Украины

В Запорожье, Черкассах и Чернигове может увеличиться заболеваемость коронавирусом.

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Как заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина", в этих регионах еще нет показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев заражения.

"Мы отслеживаем показатели, указывающие на динамику, чтобы мы могли влиять на ситуацию через нашу систему, чтобы на местах думали, где растет заболеваемость, почему растет и как. И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев", – сказал Ляшко.

По его словам, система Минздрава с критериями для усиления карантина более или менее отражает действительность.

Ранее мы сообщали, что в Украине заболевших COVID-19 стараются локализовать в отдельных учреждениях здравоохранения.

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Также напомним, что в Украине могут вернуть жесткий карантин.

Между тем ряд областных центров бунтует против усиления карантина, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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