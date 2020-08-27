Українська
$ 27,46
32,43
  1. Последние новости Украины

В Минздраве прогнозируют вспышку COVID-19 в трех городах Украины

27 августа, 14:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Главный санитарный врач рассказал об ухудшении ситуации в некоторых регионах

В Запорожье, Черкассах и Чернигове может увеличиться заболеваемость коронавирусом.

Реклама

Как заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина", в этих регионах еще нет показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев заражения.

"Мы отслеживаем показатели, указывающие на динамику, чтобы мы могли влиять на ситуацию через нашу систему, чтобы на местах думали, где растет заболеваемость, почему растет и как. И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев", – сказал Ляшко.

По его словам, система Минздрава с критериями для усиления карантина более или менее отражает действительность.

В тренде
"Конфликт между сторонниками политических сил": Геращенко об обстреле автобуса на Харьковщине

Ранее мы сообщали, что в Украине заболевших COVID-19 стараются локализовать в отдельных учреждениях здравоохранения.

Реклама

Также напомним, что в Украине могут вернуть жесткий карантин.

Между тем ряд областных центров бунтует против усиления карантина, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Запорожье Черкассы Чернигов Украина инфекция вспышка заражение коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это была бойня": отец пострадавшей курсантки рассказал подробности резонансного ДТП в КиевеПроисшествия
Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въезд
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въездУкраина
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской области
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской областиОдесса
В Киеве ночью похитили человека: объявили план
В Киеве ночью похитили человека: объявили план "Перехват"Происшествия
ДТП с курсантками военного вуза в Киеве: стало известно имя майора, сбившего девушек
ДТП с курсантками военного вуза в Киеве: стало известно имя майора, сбившего девушекПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять