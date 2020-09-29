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В Нацполиции отрицают утечку информации при взломе их сайта

29 сентября, 06:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сайт Нацполиции сразу отключили от сети

После взлома сайта Национальной полиции Украины никаких утечек документов не произошло.

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Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает "Укринформ".

Он уточнил, что при кибератаке 23 сентября "лег" только новостной сайт Нацполиции.

"Сайт Нацполиции не лег... Мы его сразу отключили от сети; буквально появилось две новости – и сайт Национальной полиции нами же сразу был положен, чтобы выяснить, почему произошло вмешательство в работу сайта", - рассказал Клименко.

Он подчеркнул, что убежден – никакой утечки информации не произошло.

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"Никаких документов, никаких скриншотов просто не может быть, это я вам заявляю ответственно", – добавил глава Нацполиции.

Напомним, 23 сентября сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, в результате которой на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.

Мы также сообщали, что хакеры ФСБ атаковали представительство Зеленского в Крыму.

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хакеры сайт утечка информации Нацполиция Игорь Клименко
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