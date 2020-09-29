В Нацполиции отрицают утечку информации при взломе их сайта

После взлома сайта Национальной полиции Украины никаких утечек документов не произошло.
Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает "Укринформ".
Он уточнил, что при кибератаке 23 сентября "лег" только новостной сайт Нацполиции.
"Сайт Нацполиции не лег... Мы его сразу отключили от сети; буквально появилось две новости – и сайт Национальной полиции нами же сразу был положен, чтобы выяснить, почему произошло вмешательство в работу сайта", - рассказал Клименко.
Он подчеркнул, что убежден – никакой утечки информации не произошло.
"Никаких документов, никаких скриншотов просто не может быть, это я вам заявляю ответственно", – добавил глава Нацполиции.
Напомним, 23 сентября сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, в результате которой на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.
Мы также сообщали, что хакеры ФСБ атаковали представительство Зеленского в Крыму.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк