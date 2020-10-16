В Одессе появится уникальная скульптура со звуками города (фото)

В пятницу, 16 октября, в Одессе напротив памятника Утесову откроют новую городскую скульптуру – бронзовый граммофон "Голос Одессы".
Об этом сообщает "Одесская жизнь".
Автор композиции – одесский скульптор Виктор Тиблевич. Он использовал фасады реальных домов Одессы.
Скульптура оснащена QR-кодом, который позволяет услышать "Голос Одессы" на смартфоне, не мешая другим отдыхающим.
Можно будет услышать шум моря, звук маяка, воркование голубей под крышей, мелодию часов на Думской площади, звон старого трамвая.
Скульптура посвящена легендарным певцам и музыкантам, композиторам и дирижерам, актерам и юмористам Одессы: Леониду Утесову и Оскару Фельцману, Эмилю Гилельсу и Станиславу Рихтеру, Николаю Огреничу и Валерию Ободзинскому, Михаилу Жванецкому и Роману Карцеву.
К слову, в Киеве открыли памятник полковнику армии УНР Петру Болбочану, под руководством которого украинские части в 1918 году освободили Крым от большевиков.
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