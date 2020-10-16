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В Одессе появится уникальная скульптура со звуками города (фото)

16 октября, 00:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Скульптура посвящена легендарным личностям Одессы

В пятницу, 16 октября, в Одессе напротив памятника Утесову откроют новую городскую скульптуру – бронзовый граммофон "Голос Одессы".

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Об этом сообщает "Одесская жизнь".

Автор композиции – одесский скульптор Виктор Тиблевич. Он использовал фасады реальных домов Одессы.

Скульптура оснащена QR-кодом, который позволяет услышать "Голос Одессы" на смартфоне, не мешая другим отдыхающим.

Можно будет услышать шум моря, звук маяка, воркование голубей под крышей, мелодию часов на Думской площади, звон старого трамвая.

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Скульптура посвящена легендарным певцам и музыкантам, композиторам и дирижерам, актерам и юмористам Одессы: Леониду Утесову и Оскару Фельцману, Эмилю Гилельсу и Станиславу Рихтеру, Николаю Огреничу и Валерию Ободзинскому, Михаилу Жванецкому и Роману Карцеву.

Фото: Одесская жизнь

Фото: Одесская жизнь

К слову, в Киеве открыли памятник полковнику армии УНР Петру Болбочану, под руководством которого украинские части в 1918 году освободили Крым от большевиков.

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Одесса памятник скульптура скульптор
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