В Одессе состоялся съезд политической партии "Блок Эдуарда Гурвица"

Делегаты съезда единогласно выдвинули на пост городского головы Одессы лидера партии и экс-мэра Эдуарда Гурвица.
В первую пятерку "Блока Эдуарда Гурвица" вошли: лидер партии Эдуард Гурвиц , Инна Верченко, Александр Козырь, Алексей Чёрный, Евгения Хорошилова.
Главной задачей лидер партии обозначил победу на выборах и декриминализацию местной власти, ее бюджетной политики и взаимоотношений с бизнесом, очищение от наслоений уголовщины всей жизни в Одессе.
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