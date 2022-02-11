В Одессу пришла настоящая весна! В Сети показали первые цветы и бабочек (фото)

В Одессе в последние дни наблюдается значительное потепление. Температура воздуха 10 и 11 февраля была выше +10 градусов. Сегодня в городе увидели первые подснежники.
Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.
Где именно распустились первые весенние цветы – не указано.
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"Небольшие цветочки, которые многим напомнят чудесную сказку "12 месяцев", распустились не на лесной полянке, а в Одессе!" – говорится в подписи к фото.
Первые цветы в Одессе. Фото: Новини.LIVE Odesa
Бабочки в феврале
Как сообщила "Думская", в Одессе вчера, 10 февраля, также видели живую бабочку.
"Днем в Одессе было почти +10 – можно было увидеть живую бабочку: не летала, двигалась медленно, но живая!", – говорится в подписи к фото.
Насекомые оживают среди зимы. Фото:
В Киеве уже тоже видели подснежники
В Киеве на Отрадном массиве расцвели подснежники. Как рассказывают местные жители, цветы они посадили несколько лет назад.
По словам людей, подснежники хорошо разрослись на улице Академика Стражеско, ведь лужайка находится в тени между панельными домами. Поэтому здесь для этих цветов благоприятные условия для роста.
Отмечается, что на лужайке расцвели обычные подснежники, которые являются краснокнижными. Здесь выросло уже несколько сотен небольших кустов.
Ранее мы писали:
- В Киеве зимой зацвели сакуры – их заметили в декабре на улице Липской в Печерском районе столицы.
- В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.