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В Одессу пришла настоящая весна! В Сети показали первые цветы и бабочек (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 февраля, 14:28
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Температура воздуха в городе несколько дней подряд выше +10 градусов
В Одессе уже настоящая весна. Фото: Думская/Новини.LIVE Odesa.
В Одессе уже настоящая весна. Фото: Думская/Новини.LIVE Odesa. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе в последние дни наблюдается значительное потепление. Температура воздуха 10 и 11 февраля была выше +10 градусов. Сегодня в городе увидели первые подснежники.

Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

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Где именно распустились первые весенние цветы – не указано.

"Небольшие цветочки, которые многим напомнят чудесную сказку "12 месяцев", распустились не на лесной полянке, а в Одессе!" – говорится в подписи к фото.

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Первые цветы в Одессе. Фото: Новини.LIVE Odesa

Бабочки в феврале

Как сообщила "Думская", в Одессе вчера, 10 февраля, также видели живую бабочку.

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"Днем в Одессе было почти +10 – можно было увидеть живую бабочку: не летала, двигалась медленно, но живая!", – говорится в подписи к фото.

Насекомые оживают среди зимы. Фото:

В Киеве уже тоже видели подснежники

В Киеве на Отрадном массиве расцвели подснежники. Как рассказывают местные жители, цветы они посадили несколько лет назад.

По словам людей, подснежники хорошо разрослись на улице Академика Стражеско, ведь лужайка находится в тени между панельными домами. Поэтому здесь для этих цветов благоприятные условия для роста.

Отмечается, что на лужайке расцвели обычные подснежники, которые являются краснокнижными. Здесь выросло уже несколько сотен небольших кустов.

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