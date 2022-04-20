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В оккупированном Херсоне расстреляли известного блогера (фото)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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20 апреля, 12:51
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Тело Валерия Кулешова обнаружили в авто
Труп Валерия Кулешова обнаружили в авто
Труп Валерия Кулешова обнаружили в авто / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне убит известный местный активист и блогер Валерий Кулешов. Утром 20 апреля авто, в котором находился блоггер, расстреляли неизвестные.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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По его информации, в Херсоне в среду на улице Кулиша был обнаружен автомобиль "Мазда" серого цвета, в котором находился мертвый 38-летний Валерий Кулешов.

"При осмотре умершего на теле обнаружены телесные повреждения в виде множественных огнестрельных ранений, а именно головы, туловища и верхних конечностей", – рассказал Хлань.

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Как сообщает херсонское издание "Мост", Валерий Кулешов до 2015 года работал в милиции. Имел статус участника АТО. С 2016 года активно развивал паблики в соцсетях.

Издание отмечает, что Кулешов некоторое время активно сотрудничал с Кириллом Стремоусовым, ныне известным помощником российских оккупантов в Херсоне.

"До 2019 года Кулешов и Стремосусов активно работали в паре. Устраивая политические провокации. С 2019 года показательно дистанцировались… Но связи поддерживали. Летом 2021 года они вместе угрожали местному журналисту", – говорится в публикации.

Издание сообщает, что с начала активной фазы войны Кулешов вел прямые трансляции с мест боев.

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"После захвата россиянами Херсона начал волонтерскую карьеру. Очевидно, что оккупанты его, в отличие от других волонтеров, не трогали... Есть предположение, что для россиян Кулешов в Херсоне играл роль активиста и лидера общественного мнения", – пишет "Мост".

В Херсоне убили помощника коллаборанта

В марте в Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо – Павла Слободчикова, сообщил журналист Денис Казанский.

"Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию. Сегодня одному из этой горстки не повезло. То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило украинское подполье. Пока неизвестно. Но ясно одно – судьба коллаборациониста всегда незавидна", — рассказал Казанский.

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Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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