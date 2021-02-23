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В ОП подтвердили прибытие вакцины от COVID-19 в Украину утром 23 февраля

23 февраля, 05:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Последующие партии будут прибывать с интервалом в 7-10 дней

Самолет с первой партией вакцины от COVID-19 прибудет в аэропорт "Борисполь" под Киевом утром во вторник, 23 февраля.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Были логистические некоторые вопросы... Завтра утром вакцина прибывает. Завтра утром она будет здесь – это информация из Минздрава и логистической компании. Уже самолет утром будет в "Борисполе", - подтвердил ранее распространенную информацию Тимошенко.

Он добавил, что следующие поставки вакцины от коронавируса ожидаются, скорее всего, с интервалом в неделю – 10 дней.

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Тимошенко уточнил, что после прибытия вакцину поместят на первый логистический склад, с которого ее в некоторые регионы доставят в тот же день, а в другие – в последующие дни.

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Напомним, в первой партии вакцины из Индии обещают 500 тысяч доз вакцины, которую по лицензии AstraZeneca изготавливают на индийском заводе под названием CoviShield.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Индии удалось договориться о поставке дополнительных 5 млн доз американской вакцины NovaVax для Украины.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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