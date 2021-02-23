Русский
$ 27,93
33,89
  1. Новини України

В ОП підтвердили прибуття вакцини від COVID-19 в Україну вранці 23 лютого

23 лютого, 05:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Наступні партії будуть прибувати з інтервалом у 7-10 днів

Літак з першою партією вакцини від COVID-19 прибуде в аеропорт "Бориспіль" під Києвом вранці у вівторок, 23 лютого.

Реклама

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Були логістичні деякі питання... Завтра вранці вакцина прибуває. Завтра зранку вона буде тут – це інформація з МОЗ та логістичної компанії. Уже літак вранці буде в "Борисполі", – підтвердив раніше поширену інформацію Тимошенко.

Він додав, що такі поставки вакцини від коронавірусу очікуються, швидше за все, з інтервалом в тиждень – 10 днів.

В тренді
Пахви пахнуть часником. Беленюк виявив у себе "унікальну" здатність

Тимошенко уточнив, що після прибуття вакцину помістять на перший логістичний склад, з якого її в деякі регіони доставлять того ж дня, а в інші – в наступні дні.

Реклама

Нагадаємо, в першій партії вакцини з Індії обіцяють 500 тисяч доз вакцини, яку за ліцензією AstraZeneca виготовляють на індійському заводі під назвою CoviShield.

Крім того, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Індії вдалося домовитися про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax для України.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцинація вакцина коронавірус Офіс президента Кирило Тимошенко
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україну повертається 20-градусний мороз: де і коли сильно похолодає
В Україну повертається 20-градусний мороз: де і коли сильно похолодаєУкраїна
Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)
Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)Влада
Гривня починає дешевшати. Чому долар почав зростати і чи надовго це?
Гривня починає дешевшати. Чому долар почав зростати і чи надовго це?Фінанси
Долар в Україні подешевшав. Купувати чи продавати валюту?
Долар в Україні подешевшав. Купувати чи продавати валюту?Фінанси
Українка створює реалістичні 3D-торти. Вона прославилася в британських ЗМІ (відео)
Українка створює реалістичні 3D-торти. Вона прославилася в британських ЗМІ (відео)Україна
Долар дешевшає: чи чекати навесні курс нижче 27 гривень, як було рік тому
Долар дешевшає: чи чекати навесні курс нижче 27 гривень, як було рік томуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти