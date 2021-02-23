В ОП підтвердили прибуття вакцини від COVID-19 в Україну вранці 23 лютого

Наступні партії будуть прибувати з інтервалом у 7-10 днів

Літак з першою партією вакцини від COVID-19 прибуде в аеропорт "Бориспіль" під Києвом вранці у вівторок, 23 лютого.

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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Були логістичні деякі питання... Завтра вранці вакцина прибуває. Завтра зранку вона буде тут – це інформація з МОЗ та логістичної компанії. Уже літак вранці буде в "Борисполі", – підтвердив раніше поширену інформацію Тимошенко.

Він додав, що такі поставки вакцини від коронавірусу очікуються, швидше за все, з інтервалом в тиждень – 10 днів.

Тимошенко уточнив, що після прибуття вакцину помістять на перший логістичний склад, з якого її в деякі регіони доставлять того ж дня, а в інші – в наступні дні.

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Нагадаємо, в першій партії вакцини з Індії обіцяють 500 тисяч доз вакцини, яку за ліцензією AstraZeneca виготовляють на індійському заводі під назвою CoviShield.

Крім того, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Індії вдалося домовитися про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax для України.

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