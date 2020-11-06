В Полтаве перекрыли трассу Киев – Харьков: что требуют протестующие (видео)

Если власти не выполнят требования, люди планируют блокировать трассы по всей Украине

В Полтаве местные предприниматели вышли на акцию протеста "Право на работу". Люди временно перекрыли трассу Киев – Харьков.

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Об этом сообщается в группе "Підприємці України #SaveФОП" в Facebook.

Так, участники акции требуют от властей разрешить работать во время карантина, а также принять законопроекты об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП (укр. – ФОП). Если такое решение не примут, украинские предприниматели намерены перекрывать международные трассы уже на длительное время по всей стране.

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"Краткосрочное перекрытие-предупреждение международной трассы Киев – Харьков с требованиями к Верховной Раде Украины и Офису Президента принять законопроекты 3853-1(2), 3993", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Верховная Рада планировала отсрочить требование к физлицам-предпринимателям об использовании кассовых аппаратов на год – до 1 января 2022 года.

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