Українська
$ 28,36
33,58
  1. Последние новости Украины

В Полтаве перекрыли трассу Киев – Харьков: что требуют протестующие (видео)

6 ноября, 11:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Если власти не выполнят требования, люди планируют блокировать трассы по всей Украине

В Полтаве местные предприниматели вышли на акцию протеста "Право на работу". Люди временно перекрыли трассу Киев – Харьков.

Реклама

Об этом сообщается в группе "Підприємці України #SaveФОП" в Facebook.

Так, участники акции требуют от властей разрешить работать во время карантина, а также принять законопроекты об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП (укр. – ФОП). Если такое решение не примут, украинские предприниматели намерены перекрывать международные трассы уже на длительное время по всей стране.

В тренде
Усиление карантина: закроют ли границу и авиасообщение

"Краткосрочное перекрытие-предупреждение международной трассы Киев – Харьков с требованиями к Верховной Раде Украины и Офису Президента принять законопроекты 3853-1(2), 3993", – говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, ранее Верховная Рада планировала отсрочить требование к физлицам-предпринимателям об использовании кассовых аппаратов на год – до 1 января 2022 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протест Полтава кассовые аппараты ФЛП
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Карантин в Украине: Минздрав хочет закрыть фудкорты и бассейны
Карантин в Украине: Минздрав хочет закрыть фудкорты и бассейныУкраина
Усиление карантина. Закроют ли общественный транспорт
Усиление карантина. Закроют ли общественный транспортУкраина
В Украине вводят карантин выходного дня – подробности
В Украине вводят карантин выходного дня – подробностиУкраина
К зиме подорожают минимум 3 основных продукта. Чем надо запасаться украинцам
К зиме подорожают минимум 3 основных продукта. Чем надо запасаться украинцамЭкономика
В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять