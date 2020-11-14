Еще двое военнослужащих умерли от последствий COVID-19 за последние сутки

COVID-19 унес жизни двух сотрудников Вооруженных сил Украины. Это уже 22-я и 23-я смерть от коронавируса среди украинских военнослужащих.

Как сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ, летальный случай зафиксировали в Житомирской области. С 20 октября военный находился на амбулаторном лечении по месту жительства, ведь получил положительный ПЦР-тест. В связи с ухудшением состояния здоровья 28 октября, был госпитализирован в Центральную городскую больницу с диагнозом: "Коронавирусная болезнь (COVID-19), внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.

"Несмотря на проводимую терапию 13 ноября состояние здоровья пациента резко ухудшилось, вследствие нарастания дыхательной недостаточности. Началась интенсивная терапия, к сожалению, не дала положительного результата. Военнослужащий по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания" , – отметили в пресс-службе.

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Еще один работник ВС Украины во Львовской области с 19 октября находился на стационарном лечении в городской больнице с диагнозом: "Коронавирусная болезнь (COVID-19), внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.

"Позитивный ПЦР-тест от 21 октября. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. 12 ноября в результате быстрой нарастающей полиорганной недостаточности началась интенсивная терапия, к сожалению, не дала положительного результата" , – сказали в Медсилах.

Военный имел хронические сопутствующие заболевания.

Также в командовании отметили, что на данный момент в рядах ВСУ COVID-19 болеет 2494 человека. За последние сутки, 13 ноября, зарегистрировали 179 новых случаев коронавируса.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 27 человек. Дома под присмотром медицинской службы находится 152 человека.

С начала эпидемии победить COVID-19 удалось 5230 военнослужащим. На изоляции (в том числе самоизоляции) в данный момент находятся 354 человека.

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 12 524 новых случая инфицирования коронавируса.

Также в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня . Список запретов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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