В Славянске жестоко убили семью из трех человек (фото)

В Славянске на Донеччине произошло тройное убийство – все погибшие члены одной семьи.

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Об этом сообщает Славянский отдел полиции

В воскресенье, 20 декабря, коммунальщик обнаружил возле гаража тело 56-летнего мужчины.

Работник коммунальных служб сразу же сообщил о жуткой находке правоохранителям. Во время следственных действий полицейские обнаружили еще два тела. Погибли сожительница мужчины и его мама – 1966 и в 1940-годов рождения.

На телах всех трех жертв – следы насильственной смерти.

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/ Фото: Нацполиция

По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

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/ Фото: Нацполиция

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Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и проверяют все версии преступления.

/ Фото: Нацполиция

Ранее мы сообщали, что в Британии подросток убил школьника после того, как тот угрожал испортить ему жизнь, рассказав об их сексуальных отношениях.

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