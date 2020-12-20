В Славянске жестоко убили семью из трех человек (фото)

В Славянске на Донеччине произошло тройное убийство – все погибшие члены одной семьи.
Об этом сообщает Славянский отдел полиции
В воскресенье, 20 декабря, коммунальщик обнаружил возле гаража тело 56-летнего мужчины.
Работник коммунальных служб сразу же сообщил о жуткой находке правоохранителям. Во время следственных действий полицейские обнаружили еще два тела. Погибли сожительница мужчины и его мама – 1966 и в 1940-годов рождения.
На телах всех трех жертв – следы насильственной смерти.
По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и проверяют все версии преступления.
Ранее мы сообщали, что в Британии подросток убил школьника после того, как тот угрожал испортить ему жизнь, рассказав об их сексуальных отношениях.
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