В Сумской области сегодня не будет "зеленых коридоров" – глава ОВА

В воскресенье, 13 марта, в Сумской области "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет. Областная администрация продолжает работать над их организацией.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram.
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"13 марта 2022 года "зеленых коридоров" не будет", – написал глава ОВА.
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Он добавил, что областная администрация продолжает работать над организацией "зеленых коридоров" для эвакуации.
Опасность для мирных
В связи с очередным наступлением российских войск на город местные власти призвали гражданских уйти в безопасное место и не выходить без необходимости на улицу. Если вы не в убежище, то держитесь подальше от окон и берегите себя.
На блокпосту в Сумах подбиты два вражеских танка
В Сумах украинские военные подбили российскую технику на блокпосту. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик.
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