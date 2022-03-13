В Сумской области сегодня не будет "зеленых коридоров" – глава ОВА

Областная администрация продолжает работать над организацией эвакуации

Вывезти людей в безопасные районы пока невозможно. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 13 марта, в Сумской области "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет. Областная администрация продолжает работать над их организацией.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram.

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"13 марта 2022 года "зеленых коридоров" не будет", – написал глава ОВА.

Он добавил, что областная администрация продолжает работать над организацией "зеленых коридоров" для эвакуации.

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Опасность для мирных

В связи с очередным наступлением российских войск на город местные власти призвали гражданских уйти в безопасное место и не выходить без необходимости на улицу. Если вы не в убежище, то держитесь подальше от окон и берегите себя.

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