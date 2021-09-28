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В Сумской области трагически погиб военнослужащий – подробности

28 сентября, 09:25
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Старший солдат получил травмы, не совместимые с жизнью
В настоящее время обстоятельства смерти выясняются / Коллаж "Сегодня"
В настоящее время обстоятельства смерти выясняются / Коллаж "Сегодня"

В городе Кролевец Сумской области во время загрузки автомобиля погиб военнослужащий Вячеслав Квокша. Он получил смертельные травмы.

Об этом сообщает Кролевецкий городской совет.

Что случилось?

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Вчера, 27 сентября, старший солдат погиб во время загрузки военной техники: 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона ( В/Ч А1476 ). Он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы. В настоящее время обстоятельства смерти выясняются.

Что известно

Вячеслав Квокша 1996 года рождения. Проживал он вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.

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