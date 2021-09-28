В Сумской области трагически погиб военнослужащий – подробности

Старший солдат получил травмы, не совместимые с жизнью

В настоящее время обстоятельства смерти выясняются / Коллаж "Сегодня"

В городе Кролевец Сумской области во время загрузки автомобиля погиб военнослужащий Вячеслав Квокша. Он получил смертельные травмы.

Об этом сообщает Кролевецкий городской совет.

Что случилось?

Реклама

Вчера, 27 сентября, старший солдат погиб во время загрузки военной техники: 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона ( В/Ч А1476 ). Он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы. В настоящее время обстоятельства смерти выясняются.

Что известно

Вячеслав Квокша 1996 года рождения. Проживал он вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.

Ранее мы писали: