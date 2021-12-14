Жертва ради жизни: почему нужно помнить о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС

Отметим, что информация о взрыве тщательно скрывалась от граждан правительством СССР

В этом году была уже 35-я годовщина со дня катастрофы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 14 декабря отмечается День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, или День ликвидатора.

Сайт "Сегодня" напоминает, что авария на Чернобыльской АЭС считается одной из самых масштабных техногенных катастроф в мире.

Реклама

Цена за чужие ошибки

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошло два взрыва и пожар с непостижимыми последствиями для всего мира. Лишь благодаря самоотверженной работе ликвидаторов последствий аварии, многие из которых отдали за это жизни и здоровье, катастрофа была локализована.

В первый месяц после аварии (по разным данным) от облучения погибли от 30 до 200 пожарных и сотрудников АЭС. Напомним, что первых ликвидаторов даже не предупредили, что они тушат радиоактивный пожар, поэтому они работали без противогазов. Это была бригада лейтенанта Владимира Правика, который через несколько дней умер от острой лучевой болезни.

Большинство ликвидаторов умерли от онкологических заболеваний, вызванных радиацией.

Реклама

Как минимум 90 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии.

Согласно данным ВОЗ, обнародованным в 2005 году, в целом из-за аварии в Чернобыле могли погибнуть до 4 тысяч человек.

Реклама

Памятник жертвам Чернобыля

Памятнику жертвам Чернобыльской трагедии, который находится на улице Чернобыльской, присвоили категорию памятника культурного наследия национального значения. Он находится в Академгородке. Как сообщает Киевсовет, такое решение приняло правительство.

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации неоднократно направлял прошения с соответствующими учетными материалами о внесении мемориального комплекса в Государственный реестр недвижимых памятников национального значения, но никаких ответов предоставлено не было.

Смерть первого директора ЧАЭС

13 октября в возрасте 85 лет умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Напомним, что после Чернобыльской катастрофы Брюханова отстранили от должности.

В июле 1988 года Брюханова вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым приговорили к 10 годам заключения. Спустя пять лет Брюханова досрочно освободили из тюрьмы.

26 апреля 2021 года СБУ обнародовала секретные документы о катастрофе. В частности, есть первый доклад "наверх" Виктора Брюханова от 26 апреля 1986 года (на этом документе стоит пометка "секретно"): он писал, что ситуация в городе Припяти и районах рядом нормальная, а уровень радиации контролируемый.

В одном из своих последних интервью Брюханов сказал "Сегодня", что в инструкции к реактору не было написано, что тот взрывоопасен.

Документы об аварии

26 апреля 2021 года СБУ обнародовала секретные документы о катастрофе.

"26 апреля 1986 года в 01:25 произошел взрыв на энергоблоке №4 Чернобыльской АЭС им. В. И. Ленина в Киевской области в период подготовки блока к плановым ремонтным работам", – говорится в самом докладе о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова.



В районе взрыва возник пожар, который в 04:50 был локализован, а в 06:00 ликвидирован подразделениями пожарной охраны. В период аварии на станции находилось около 200 человек.



"9 человек из них получили ожоги различной степени. Один человек/фамилия не установлена/ в 06:00. скончался в медицинской части. 3 человека находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, в медицинскую часть доставлены на обследование 34 человека, участвовавших в ликвидации пожара/из них 9 человек-работники пожарной охраны/. На 08:00 не установлено местонахождение старшего оператора реакторного цеха Ходемчук В.И. И в 03:00 уровень радиации в городе составлял 4-14 микрорентген в сек.", – говорится в докладе.

Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года.

В 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3-м и 4-м энергоблоках.

В 1983 году руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности.

Яценюк о ликвидаторах

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

"Сегодня – День Ликвидатора Чернобыльской аварии (14 декабря. – Ред). День, когда мы чествуем самоотверженный и жертвенный труд пожарных и врачей, шахтеров, военных, людей самых разных профессий, спасших страну и целую Европу от ядерной катастрофы. Они дорого заплатили за чужие ошибки и просчеты, за низость той политической системы. Подвиг их был неказистым, но великим", – написал политик на своей странице в Facebook.

Яценюк добавил, что никогда не забудет этих людей.

"Вечная память тем из них, кто ушел от нас в засветы. Низкий поклон и глубокое уважение живым. Мы помним о том, что вы сделали для ныне сущих. И никому не позволим об этом забыть", – подытожил бывший премьер.

Ранее мы писали: