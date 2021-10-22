В Украине еще одна область стала "оранжевой": что запретили

Это связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"

С субботы, 23 октября, Ровенская область официально переходит в оранжевую зону карантина. Это связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщили на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС в пятницу, 22 октября, передает "Ровно 1".

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Что будет запрещено в Ровенской области?

В оранжевой зоне с 23 октября запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров и общепита из расчета 1,5 м дистанции между столами и не более чем 4 человека за другим.

В Украине ситуация с коронавирусом еще больше ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали 23 785 новых случаев коронавируса. Это на тысячу больше, чем сутками ранее.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).

Усиление карантина с 21 октября

В Украине начали действовать новые правила перевозок. Они коснулись железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями.

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

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документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Статистика летальных случаев от коронавируса

Виктор Ляшко рассказал, что без существующих темпов вакцинации за вчера, 21 октября, Украина бы имела 795 умерших, но вакцинация спасла 181 жизнь.

"За позавчера без вакцинации мы бы имели 707 умерших, таким образом спасена 161 жизнь. Двое суток назад умерло 495 украинцев, без вакцинации имели бы 638 умерших, то есть спасли 143 жизни. За последние четыре месяца в Украине вакцинация спасла 2,5 тысячи жизней", – подытожил министр.

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