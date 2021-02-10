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В Украине хотят узаконить огнестрельное оружие: готовы ли украинцы

10 февраля, 08:35

Александр Панченко , Стас Кожемякин

В Украинской ассоциации владельцев оружия провели опрос о желании граждан иметь свой "ствол"

Пока Верховная Рада готовится рассмотреть закон о легализации огнестрела для населения, большинство украинцев назвали себя достаточно ответственными, чтобы носить такое оружие для самозащиты.

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Как сообщил сайту "Сегодня" глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

"По данным последнего исследования, проведенного ассоциацией, более 65% респондентов ответили, что они считают себя достаточно ответственными, чтобы иметь в собственности короткоствольное оружие для самозащиты", – утверждает Учайкин.

Сам он поддерживает законопроект № 4335-1, который позволит носить пистолеты и применять их вне помещений. По словам Георгия Учайкина, 99% умышленных убийств в стране происходит без применения огнестрельного оружия.

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При этом охотничьи ружья в Украине являются легальными и могут использоваться для защиты жилища при ограблении.

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Больше о том, что изменится в случае принятия закона, читайте: "Нужны ли украинцам дома пистолеты и револьверы".

В то же время, стоит отметить, что данный вопрос поднимается уже не первый год. Как мы писали ранее, только к 2019 году в свободном обращении в Украине находилось более 5 млн единиц "легкого" незарегистрированного огнестрельного оружия.

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